Прощаемся со знаком «Шипы»ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.05.18 19:30

В Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Плотник Андерсен и Рождественский гном»

Новый год в конце весны, возможно ли это? Актеры областного театра кукол уверены, что да. Специально для юных мурманчан они подготовили спектакль по мотивам известной норвежской сказки.

В Норвегии Деда Мороза называют Юлениссе или «Рождественский гном». Этот маленький человечек напоминает нашего домового. Согласно скандинавской мифологии, некогда он проживал на норвежской ферме и за еду помогал людям по хозяйским делам. А каждый год в канун Рождества он взваливает на плечи волшебный мешок и отправляется раздавать подарки.  Живет он, как и положено гномам, в лесу, и не один, а с семьей: матушка, трое детей и старый дедушка.

- Вот такая незамысловатая история, она очень интересная и весёлая. Я думаю, что она очень понравится нашим детишкам, - уверен Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

Для создания постановки в Мурманск приехал режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, хорошо знакомый северянам по спектаклям «Гадкий утёнок» и «Умка». По его мнению, эта новогодняя история никого не оставит равнодушным.  «Это хорошее такое хулиганство театральное. К этому располагает система кукол, которая использована в спектакле - маппет-куклы, мимирующие. Вот такие поролоновые смешные чудаки, которые выражают эмоции при помощи мимики из-за того, что у них мягкие лица», - рассказывает Пётр Васильев, режиссер-постановщик (г.Санкт-Петербург).

«Плотник Андерсен и Рождественский гном» - сказка, которая станет ответом на волнующий многих вопрос, кто же поздравляет детей Деда Мороза в то время, как он занят подарками для малышни во всем мире? В канун Рождества все семейство занято работой — им нужно разнести подарки всем детям, исполнить заветное желание каждого. Кто же подарит праздник малышам Юлениссе? Совершенно случайно Дедом Морозом для семьи рождественского гнома становится добрый человек из соседней деревни плотник Андерсен. Именно об этом и будет повествоваться в истории.

Интересную историю с красочными декорациями мурманчане смогут посмотреть на протяжении всего лета. Стоит отметить, что кроме столицы Заполярья актеры театра кукол представят свой спектакль во многих городах области в рамках Новогодней кампании 2018-19 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:15«Облака: «Проект добрых дел». (6+)23:35«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика