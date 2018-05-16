В Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Плотник Андерсен и Рождественский гном»

Новый год в конце весны, возможно ли это? Актеры областного театра кукол уверены, что да. Специально для юных мурманчан они подготовили спектакль по мотивам известной норвежской сказки.

В Норвегии Деда Мороза называют Юлениссе или «Рождественский гном». Этот маленький человечек напоминает нашего домового. Согласно скандинавской мифологии, некогда он проживал на норвежской ферме и за еду помогал людям по хозяйским делам. А каждый год в канун Рождества он взваливает на плечи волшебный мешок и отправляется раздавать подарки. Живет он, как и положено гномам, в лесу, и не один, а с семьей: матушка, трое детей и старый дедушка.

- Вот такая незамысловатая история, она очень интересная и весёлая. Я думаю, что она очень понравится нашим детишкам, - уверен Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

Для создания постановки в Мурманск приехал режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, хорошо знакомый северянам по спектаклям «Гадкий утёнок» и «Умка». По его мнению, эта новогодняя история никого не оставит равнодушным. «Это хорошее такое хулиганство театральное. К этому располагает система кукол, которая использована в спектакле - маппет-куклы, мимирующие. Вот такие поролоновые смешные чудаки, которые выражают эмоции при помощи мимики из-за того, что у них мягкие лица», - рассказывает Пётр Васильев, режиссер-постановщик (г.Санкт-Петербург).

«Плотник Андерсен и Рождественский гном» - сказка, которая станет ответом на волнующий многих вопрос, кто же поздравляет детей Деда Мороза в то время, как он занят подарками для малышни во всем мире? В канун Рождества все семейство занято работой — им нужно разнести подарки всем детям, исполнить заветное желание каждого. Кто же подарит праздник малышам Юлениссе? Совершенно случайно Дедом Морозом для семьи рождественского гнома становится добрый человек из соседней деревни плотник Андерсен. Именно об этом и будет повествоваться в истории.

Интересную историю с красочными декорациями мурманчане смогут посмотреть на протяжении всего лета. Стоит отметить, что кроме столицы Заполярья актеры театра кукол представят свой спектакль во многих городах области в рамках Новогодней кампании 2018-19 года.