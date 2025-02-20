В Мурманском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Олень с золотыми рогами»

Постановка рассказывает о простых истинах, которые испокон веков передаются из поколения в поколение через мифы и легенды.

Многие помнят вечера, когда мама напевала колыбельные, под которые очень быстро приходил сон. С такого волшебства и началась история двух братьев. Младший, добрее, чем старший и верит в то, что духи ему помогают.

Юлия Иванова, режиссёр-постановщик спектакля «Олень с золотыми рогами»: «В основу спектакля легли космогонические мифы, а космогонические мифы – это мифы о создании Мира, о том, как появилась жизнь, о том, что было в начале всего. Конечно же – это история про добро и зло».

Спектакль через мифы и легенды северных народов рассказывает детям о прописных истинах – о том, насколько важно прощать друг друга. Но не только малыши смогут что-то подчерпнуть из постановки, но и взрослые останутся под впечатлением от просмотра.

В спектакле описывается не одна конкретная легенда. Здесь собраны, если не все, то многие сказки северных народов, в том числе и Кольского полуострова.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Я считаю, что мы, находясь в регионе Крайнего Севера, мы, конечно же, должны в своём репертуаре иметь спектакли, которые рассказывают о жизни о истории наших коренных народов. Это обязательно».

Премьера спектакля «Олень с золотыми рогами» в стенах областного театра кукол состоится 22 и 23 февраля.