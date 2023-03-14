В Мурманском областном театре кукол состоялся генеральный прогон спектакля «Кто здесь?»

18 марта в Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Кто здесь?». Это история о маленьком путешествии по цирковым закулисьям едва родившегося пингвиненка. Подойдёт и для взрослых, и для детей.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Сегодня мы принимаем первый спектакль в этом году – в году юбилейном для нашего театра. Мурманский кукольный театр празднует 90-летие. Программа очень насыщенная. Это первый спектакль, который мы ставим в этом году».

Красочные, яркие и добрые иллюстрации цирковой жизни из книги современного драматурга родом из Витебска Антона Ломаева оживут на малой сцене Мурманского областного театра кукол. Режиссёром-постановщиком произведения стала уроженка Беларуси Екатерина Ложкина-Белевич.

Екатерина Ложкина-Белевич, режиссёр-постановщик спектакля «Кто здесь?»: «История о том, как он сам рассказывает, что в его городе Витебске не было цирка. Единственное его ощущение о цирке было из музея Шагала. А Шагал очень много рисовал свой цирк фантазийный. И этот мир был для Ломаева такой недоступный - не дотянуться руками. Он не мог видеть, но тот его всегда восхищал. Щас он уже взрослый человек и написал книгу со своими иллюстрациями, о том, что в цирке рождается ребёнок, который не понимает, кто он и где он. Открывает мир постепенно, знакомясь с жителями цирка и артистами».

- Этот спектакль о том, какой мир мы создаём для своих детей. В какой мир мы их впускаем. И какой потенциал может раскрыться у ребёнка, если он видит, что взрослые люди готовы его принимать вот таким какой он есть, - отмечает режиссёр.

На сцене будут всего 4 артиста. Но сколько волнения и трепета они испытывают уже сейчас - в считанные дни перед премьерным выступлением.

Алексей Юшин, артист Мурманского областного театра кукол: «Роль очень здоровская. Очень милая. Нежная. Хрупкая. С такой ролью впервые сталкиваюсь. Волнуюсь конечно. Только-только закончил институт. Роли есть, но опыта недостаточно».

Скоро юных зрителей и их родителей ждёт еще один большой сюрприз.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Хочу сказать, что буквально через месяц, 19 апреля, в нашем театре состоится первый международный фестиваль кукол «Полярная сова».