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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.22 19:30

В Мурманском областном театре кукол состоялся предпоказ премьеры спектакля «Мышка ищет маму»

Долгожданное продолжение спектакля «Мышка ищет маму» - это светлое произведение о семейной доброте. Премьера постановки состоится 10 декабря на сцене Мурманского областного театра кукол.

Режиссёры-постановщики постановки - Алексей Шульгач и Диана Разживайкина, по мотивам сказки Ирины Зартайской.

«Подарок для мышки» - изначально называется литературное произведение Ирины Зартайской, состоящие из двух частей. По первой его части режиссёры-постановщики Алексей Шульгач и Диана Разживайкина уже поставили и показали мурманской аудитории спектакль. Положительный отклик мотивировал создать сценическую адаптацию второй части сказки. Премьеру подготовили как раз под занавес года.

По словам авторов, постановка - это большой пласт работы, особенное место в котором занимает чувство юмора.

Алексей Шульгач, режиссёр-постановщик спектакля: «Дом у нас сделан из дерева. Это дерево мы заказывали, оно растёт только на определённых островах в Каспийском море. Да шучу я, ничего сложного не было. Декорации самые обычные».

Безусловно, и в самом спектакле есть и шутки, и такие вечные ценности, как любовь и забота.  Как подчеркнул режиссёр, нужно не забывать, что самое главное в нашей жизни – это семья, мама, папа.

Евгений Суханов директор Мурманского областного театра кукол: «Для меня важно, что спектакли, которые у нас идут на малой сцене, прежде всего направлены на очень-очень маленького зрителя - на малышей от трёх лет. Поэтому здесь особая аура, особое место в этом малом зале, где идут спектакли для этих малышей, которые для нас очень ценны».

Долгожданное продолжение спектакля «Мышка ищет маму» - это  светлое произведение о семейной доброте. Премьера постановки состоится 10 декабря на сцене Мурманского областного театра кукол.

 

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