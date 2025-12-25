В Мурманском областном театре кукол завершились губернаторские ёлки

Было проведено девять показов спектакля «Любопытный слонёнок» и новогодних представлений, которые посетили более 1700 детей старше 4-х лет.

После каждой постановки малышей и их родителей ждала игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, тематическая фотозона и, конечно, вручение подарков.

Яркие представления стали достойным завершением праздничного марафона. По традиции эстафету продолжат новогодние и рождественские программы в областных и муниципальных учреждениях культуры.

В конце декабря и в течение январских каникул в музеях, библиотеках, театрах и домах культуры запланированы тематические программы и яркие события для северян всех возрастов.

Афиша новогодних мероприятий доступна на портале «Наш Север».