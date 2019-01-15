В Мурманском облсовпрофе отметили лучших региональных журналистов

В Мурманском областном совете профсоюзов подвели итоги ежегодного конкурса журналистов, посвященного профессиональному празднику – Дню российской печати. «За объективность в создании телематериалов, освещающих профсоюзное и рабочее движение в регионе». Среди лучших были и сотрудники телеканал «Арктик-ТВ».

Главная задача журналиста – максимально оперативно и, главное, достоверно доносить зрителю, читателю или слушателю информацию, не теряет своей актуальности. Конкурс для сотрудников СМИ, который организует областной совет профсоюзов уже более 15 лет, не только возможность определить лучших представителей профессии, но и ещё раз подчеркнуть важность совместной работы. «Для нас это очень важно. Мы не хотим, чтобы нас хвалили, чтобы нам пели дифирамбы, мы хотим, чтобы деятельность профсоюзов освещали объективно, - отметил Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Если есть какие-то предложения или замечания, мы нормально воспринимаем критику и предложения и стараемся претворить их в жизнь».

Сюжеты, телепрограммы, статьи и материалы в новостных лентах информагентств - сотрудничество профсоюзов Кольского Заполярья и СМИ имеет давнюю историю и прочный фундамент. Его по праву называют одним из самых эффективных среди регионов России. И это ценно и для самих журналистов, которые получают информацию из первых уст, и для профсоюзного движения, когда силами корреспондентов освещаются самые сложные и злободневные темы региона и страны. «Нам очень важно чувствовать плечо поддержки, - заметил Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Вы знаете, этот год у нас был годом борьбы против повышения пенсионного возраста. И, к сожалению, не все СМИ подставили в этот момент своё плечо».

Несмотря на то, что пенсионный закон принят, в новом, 2019 году, Мурманский облсовпроф намерен продолжать борьбу за права северян, уже подготовлен целый ряд новых обращений в адрес Президента и правительства Российской Федерации. И здесь тоже очень важна поддержка средств массовой информации, в материалах которых, в первую очередь, должна быть честность и открытость.

Поэтому лауреатами традиционного конкурса «За объективность в создании публикаций, теле- и радиоматериалов, освещающих профсоюзное и рабочее движение региона» ежегодно становятся представители всех направлений СМИ.

«Мы, как правило, стараемся награждать не только тех, кто уже заслужил и получал наши награды, - заметила Юлия Величко, заведующая отделом организационной работы и информации Мурманского областного совета профсоюзов. - В наших списках есть те люди, которые впервые поощряются за то, что они грамотно и интересно освещают профсоюзное движение нашего региона. Мы не останавливаемся на том, что это только корреспонденты телеканалов. Мы поощряем радиокорреспондентов, представителей интернет-порталов, интернет СМИ. Стараемся поощрять обязательно операторов, потому что не только важно сделать материал, но важно снять и картинку».

На одной из верхних строчек списка победителей региональный олсовпроф отметил и корреспондентов телеканала «Арктик-ТВ».