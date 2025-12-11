Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
В Мурманском общественном штабе подводят итоги акции «Коробка храбрости»

Сладкоежка Ксюша Климова пришла в детскую стоматологию на лечение, а в итоге ушла с набором подарков. Девочка не ожидала, что за свою смелость перед зубным врачом её ждёт сюрприз.

Ксения Климова, пациент детской стоматологии: «Я поела, потом зашатался зуб и выпал. У меня зубы болят, потому что я конфеты ем и суп».

– И ты понимаешь, что теперь конфеты лучше не есть часто?

– Да.

Ксюша, как и другие дети, которые пришли сюда лечить зубы, получили подарки в рамках акции «Коробка храбрости», которую, кстати, проводят в Мурманске уже в 13-й раз.

Альберт Кустенков, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники: «Когда врачи раздают детям подарки, после того как они полечились, это их успокаивает. Следующее посещение к врачам у них будет уже менее болезненным и более приятным».

Кстати, общественники во время проведения акции вспомнили и своё детство.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я помню, что еще в 80-е годы прошлого столетия можно было выйти от стоматолога с маленьким подарком. Например, с разрешения стоматолога я вынес коробочку от свёрл для буров. Передо мной поставили коробку и сказали: «Ну, выбирай себе, что хочешь». Я посмотрел, а там лежали спичечные коробки и коробочки из-под свёрл - пластиковые, прикольные - тоненькое такие. Я с удовольствием взял такою и долго-долго очень её хранил».

В «Коробке храбрости» принимают участие все желающие. К акции присоединяются люди и организации, кто хочет подарить маленьким северянам немного радости в это волшебное предновогоднее время.

Олеся Пунтус, руководитель движения «Молодая Гвардия» Мурманской области: «Коробка храбрости» – это акция, которая предваряет праздник, дарить чудо и объединяет всех людей. Каждый год активисты «Молодой Гвардии» участвуют в этой акции, мы с удовольствием её поддерживаем, посещаем детские учреждения и дарим детям улыбки, праздники за то, что они терпят различные лечебные процедуры».

С каждым годом количество подарков «Коробки храбрости» увеличивается в геометрической прогрессии. Например, только за прошлую акцию активисты подарили детям 12 тысяч подарков, а в этот раз их уже более 24 тысяч.

Официально сбор подарков по акции «Коробка храбрости» уже закончился неделю назад, а вручать их маленьким пациентам продолжат почти до Нового года.

