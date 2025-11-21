В мурманском общежитии на улице А. Бредова серьёзные проблемы из-за бездействия управляющей компании

На ситуацию, с которой столкнулись жильцы уже обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Разбитые окна в подъезде, а в комнатах потопы и проблемы с отоплением – так описывают ситуацию жильцы общежития №22 на улице Анатолия Бредова, 5.

В здании проживают около 100 человек, у многих из них одни и те же проблемы: трубы и крыша текут, а батареи не греют. При этом квитанции со стандартными суммами за капитальный ремонт и отопление жильцам приходят исправно.

Обращения в управляющую компанию ничего не дали. И северяне обратились в Народный фронт и прокуратуру.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по данной ситуации и представить доклад о ходе и результатах его расследования.