В Мурманском океанариуме умерла кольчатая нерпа Кнопа

Эту печальную новость рассказали сотрудники учреждения на своей странице в соцсети.

Тренеры рассказали, что у Кнопки болели зубы. Ей пришлось делать операцию, которая не дала положительных результатов. Состояние артистки резко ухудшилось, и ветеринары принялись за реанимационные действия, но они оказались малоэффективны. Кнопка умерла.

Самая маленькая по размеру, но не значимости артистка Мурманского океанариума родилась в 2007 году. Её любили все - от мала до велика. Коллектив учреждения скорбит об утрате талантливой нерпы.