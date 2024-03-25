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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.24 19:30

В Мурманском отделении Всероссийского общества слепых состоялась презентация тактильных картин с полным погружением в атмосферу

Приятный еловый запах и свежесть морских волн – первое, что представляется, ощущая этот аромат. Второе, что представляется, это ощущение тактильных картин, например, сейчас я чувствую морские волны и вижу китов.

Добавить к тактильным картинам запахи создатели проекта «Искусство на кончиках пальцев» решили не сразу. Ребята хотели, чтобы люди с ограниченными возможностями как можно чётче представляли в своём воображении представленные авторами предметы искусства. 

Роман Фисенко, руководитель проекта «Искусство на кончиках пальцев»: «Это называется «аппетит пришёл во время еды». Нам захотелось сделать больше: не только сделать картины, но и дополнить это ещё одной точкой входа, ещё одной составляющей - обонятельной. Получилось, что создали целый букет».

Все запахи кураторы проекта создавали сами, но это лишь малая часть погружения. Сейчас организаторы формируют описание картины шрифтом Брайля и тифлокомментариями. Эти дополнения позволят незрячим северянам больше узнать о мире искусства в Заполярье.

Татьяна Беляева, участник презентации тактильных картин: «У нас частичное восприятие мира, у нас восприятие мира звуками. Глаза у нас на кончиках пальцев. То, что я трогаю, то запоминается. Вот сразу запоминаю, что я трогаю. Мне говорят, что слух и руки срабатывают вместо глаз, вот в чём дело и это очень важно».

Роман Фисенко, руководитель проекта «Искусство на кончиках пальцев»: «Презентация имеет хороший отклик и заинтересовала и участников, и организаторов именно тем, что нас она вдохновила, что мы действительно сделали важную и нужную работу и действительно смогли показать Кольский полуостров и Мурманскую область через картины».

Все 25 картин продублируют и сформируют комплекты по восемь изображений, которые отправят в муниципалитеты Мурманской области. Таким образом северяне с ограниченными возможностями смогут больше узнать о Кольском крае, уверены организаторы.

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