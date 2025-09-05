В Мурманском политехническом лицее открыли ресурсный центр беспилотных летательных аппаратов

Теперь ученики с 5-го по 11 классы смогут учиться управлять такой техникой в стенах родного образовательного учреждения.

Ресурсный центр в политехническом лицее создали в рамках губернаторской программы «Арктическая школа». В специальном классе выполнили ремонт, чтобы соответствовать всем требованиям для успешной работы со сложным электронным оборудованием и проводить учебные полёты.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «Несмотря на то, что мы занимались беспилотниками уже два года и искусственным интеллектом, но нам не хватало такого пространства, которое оснащено более современным оборудованием. Самое главное, у нас теперь есть возможность большего охвата детей, которые увлечены. Это современно и очень интересно».

На торжественном открытии центра учеников, которые будут в нём обучаться, поздравил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Уверен, что вам здесь понравится. Ведь вы - наше будущее, вы большие молодцы. Улыбайтесь, у вас прекрасная возможность появилась. И я уверен, что у вас всё получится».

На площадке дети будут изучать программирование автономных полётов, машинное зрение, настройку нейросетей для обработки данных с камер и сборку собственных беспилотных систем.

Станислав Чередеев, ученик Мурманского политехнического лицея: «Это будет полезно в целом для меня, чтобы развивалась моя мелкая моторика. Внимательность».

Илья Варов, ученик Мурманского политехнического лицея: «На будущее всяко пригодится, я думаю».

Фёдор Иголкин, ученик Мурманского политехнического лицея: «Примерно в прошлом году начал и до лета «летал». Мне это интересно».

Парк дронов включает готовые к полётам квадрокоптеры, оснащенные цифровой системой видеопередачи. Есть профессиональное оборудование для их ремонта, а также тренировочные полигоны и системы видеотрансляции. Для комфортной и продуктивной работы созданы эргономичные зоны с регулируемыми ученическими столами, монтажными верстаками и зонами для пайки.