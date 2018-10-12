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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.18 19:30

В Мурманском политехническом лицее состоялось открытие регионального турнира-фестиваля «РобоАрктика-2018»

Самые талантливые юные инженеры со всей области встретились, чтобы сразиться за звание лучших. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Ирина Ремизова выяснила, как обучаются школьники, от куда у детей такие необычные способности и кем в будущем хотят стать малыши.

Тема первого этапа школьного конкурса робототехники - «Живая поэзия». Ребятам предстояло выбрать свое любимое литературное произведение и по его мотивом создать сценку с мини-сюжетом. Самые маленькие школьники, которые только начинают практиковаться в создании роботов, сделали своих персонажей из простого конструктора.

Беатриса Савельева, ученица 2 класса «Мурманского Политехнического лицея»: «Наша команда называется «Молния». Когда нам предложили учувствовать в конкурсе «Живая поэзия», то тогда я вспомнила про свою любимую детскую книгу. Там было одно моё самое любимое стихотворение Валентина Дмитриевича Берестова «Дракон». И когда я предложила своей подружке Насте, то тогда ей тоже оно понравилось. Мама мне его читала, когда я плохо кушала, этот обжорливый персонаж у меня вызывал бурный аппетит».

Подружки разделили обязанности: Настя сделала головы и еду для дракона, а Беатриса - туловище, лапы и крылья. Чтобы работа смотрелась эффектнее, девочка даже выучила наизусть тот самый «аппетитный» стих.

Беатриса Савельева, ученица 2 класса «Мурманского Политехнического лицея»:

«В дверь диетической столовой вошёл дракон семиголовый.

Он хором «Здравствуйте!» сказал и, улыбаясь, заказал:

- Для этой головы, пожалуйста, халвы.

Для этой пасти - прочие сласти.

Для этой головки - перловки.

Для этой глотки - селёдки.

Для этой башки - пирожки.

Для этой рожи - то же.

Для этого личика - два сдобных куличика.

Что ещё? Лимонада бутылку,

Семь салфеток, ножик и вилку».

Еще более впечатляющие работы получились у ребят постарше, которые уже имеют за плечами опыт создании роботов. Друзья не только по школе, но и по кружку Никита и Лёша создали неповторимую робо-собаку, которая может крутиться и вертеться, рычать, гавкать и даже искать себе хозяина. Идею мальчишки взяли из произведения Агнии Барто «Он был совсем один...». История рассказывает про бездомного щенка, который искал себе дом.

Алексей Деревянко и Никита Щербаков, ученики 2 класса школы №4 г.Оленегорск: «Это трогательная история о бездомном щенке. Он так хотел найти приюта, так жалобно бегал за домашними собаками, потому что хотел любви и тепла. Мы создали, сделали этого робота, чтобы показать людям на примере, какие бывают бездомные животные без хозяев».

Ребята признаются, что собирают конструкторы ещё с пелёнок, в садике захотелось научится создавать подвижных роботов, а в школе мальчишки уже по-настоящему почувствовали себя инженерами. В будущем они не планируют бросать своё увлечение, планируют учиться робототехнике и в институте.

Политехнический лицей уже не в первый раз становится площадкой для проведения такого увлекательного фестиваля. В образовательном учреждении уделяется огромное внимание развитию инженерного мышления у детей.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «Наша задача сегодня создать такую атмосферу, чтобы дети, поучаствовав в соревнованиях, представив свои проекты, получили новый импульс для дальнейшего увлечения довольно серьёзным делом - робототехникой. Т.е. они, по сути, делают первый шаг к будущей инженерной профессии».

Глава Администрации Мурманска с удовольствием рассмотрел каждую работу юных-инженеров и пообщался с маленькими изобретателями.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Сегодня это очень важно. Мы говорим о детях от 6 до 10 лет. Понятно, что наукой, культурой - никогда не поздно заниматься, но чем раньше- тем лучше. И очень важно, что это действительно, по настоящему, талантливые ребятишки».

В этом году судьям за два дня предстоит оценить работу 77 команд со всей области. Завтра к малышам присоединятся и старшеклассники. Ребята представят ещё более сложных и разнообразных роботов. И, безусловно, все участники получат ценные призы, памятные грамоты, море вдохновения и отличного настроения.

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