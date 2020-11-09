В Мурманском порту ошвартовался новейший рыболовный траулер «Вымпел»

Он стал первым судном, которое построено в России в Рыбинске по программе инвестиционных квот и предназначено для прибрежного промысла, сообщили в пресс-службе порта.

«Вымпел» прошёл ходовые испытания в Рыбинском водохранилище, а затем прошёл через Волго-Балтийский канал, Беломорканал, пересёк Белое и Баренцево моря и пришёл в Мурманск.

- Рыбопромышленники Мурманской области намерены построить по государственной инвестиционной программе 12 таких судов, - сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов.

Сейчас траулеру предстоит завершить наладку оборудования, а затем пройти ходовые испытания в Баренцевом море.

Правда, на свой первый промысел «Вымпел» отправится только после Нового года. Это связано с тем, что остаётся неразрешенной законодательная коллизия: закон запрещает какую-либо обработку на борту судна рыбы, выловленной по прибрежной квоте.