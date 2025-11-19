Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
В Мурманском штабе общественной поддержки наградили победителей конкурса «Портрет твоего края»

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и сенатор Лариса Круглова вручили заслуженные награды детям.

В Мурманске чествовали победителей 9-й Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Призёров и их наставников награждали сенатор от Мурманской области Лариса Круглова и региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.

Лариса Круглова, сенатор РФ от Мурманской области: «В первую очередь этот конкурс направлен на то, чтобы дети познавали свой край, они рассказывали о нём с помощью непосредственно рисунка и, конечно же, это вдохновляло их на то, чтобы делать свой край лучше, чтобы было желание остаться в нём, дальше развивать его».

Дети — это будущее нашей страны, поэтому важно воспитать в них любовь к родному краю, чтобы это чувство они пронесли через всю жизнь. Такое отношение к любимым местам наполняется не только любовью, но и желанием развивать малую родину.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Тема выставки выбрана неслучайно - «Портрет страны сердцами детей». Безусловно, каждый из вас сердцем создаёт творческие работы, но любой результат невозможен был бы без наставников, самое главное, без вас и без ваших родителей. Поэтому сегодня хочу выразить отдельные слова благодарности родителям, ведь именно то, как вы любите наш край, точно так же будут любить ваши дети».

Всего в Совете Федерации представлены 13 работ школьников со всего Кольского полуострова. Теперь всю уникальность, богатство, традиции и людей Арктики увидит вся страна.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
