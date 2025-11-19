В Мурманском штабе общественной поддержки наградили победителей конкурса «Портрет твоего края»

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и сенатор Лариса Круглова вручили заслуженные награды детям.

В Мурманске чествовали победителей 9-й Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Призёров и их наставников награждали сенатор от Мурманской области Лариса Круглова и региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.

Лариса Круглова, сенатор РФ от Мурманской области: «В первую очередь этот конкурс направлен на то, чтобы дети познавали свой край, они рассказывали о нём с помощью непосредственно рисунка и, конечно же, это вдохновляло их на то, чтобы делать свой край лучше, чтобы было желание остаться в нём, дальше развивать его».

Дети — это будущее нашей страны, поэтому важно воспитать в них любовь к родному краю, чтобы это чувство они пронесли через всю жизнь. Такое отношение к любимым местам наполняется не только любовью, но и желанием развивать малую родину.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Тема выставки выбрана неслучайно - «Портрет страны сердцами детей». Безусловно, каждый из вас сердцем создаёт творческие работы, но любой результат невозможен был бы без наставников, самое главное, без вас и без ваших родителей. Поэтому сегодня хочу выразить отдельные слова благодарности родителям, ведь именно то, как вы любите наш край, точно так же будут любить ваши дети».

Всего в Совете Федерации представлены 13 работ школьников со всего Кольского полуострова. Теперь всю уникальность, богатство, традиции и людей Арктики увидит вся страна.