В мурманском сквере у памятника Ленину началась реконструкция

Одна из достопримечательностей Заполярной столицы – сквер у памятника Ленину скоро переживёт второе рождение. Облик достопримечательности будет сохранён, но мурманчане предложили администрации несколько идей по «осовремениванию» любимого народом сквера.

Точно известно, что вокруг монумента будут установлены новые скамейки, урны, смонтирована новая система освещения и видеонаблюдения. Фонарные столбы-«свечки» сохранят в первозданном виде, как часть культурного и исторического наследия.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Давно ждали ремонт в сквере памятнику Ленина. Такие обращения ко мне, как к депутату, поступали ранее. Сквер вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды». Сегодня мы видим, что за такой небольшой промежуток времени уже многое, что удалось сделать, надеюсь, что темпы не будут снижены».

Памятник также будет отреставрирован, в сквере сохранят старые деревья.

На данный момент строители практически закончили демонтаж старых плит. Общая стоимость затрат на реконструкцию составляет около 39 миллионов рублей.