В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге

Мемориальный стенд в честь военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, создан силами студентов и педагогов учебного учреждения.

На стенде фотографии трёх молодых ребят, выпускников строительного колледжа - Виталий Рукавцов, Роман Батраков и Алексей Левицкий. Они по зову сердца, ни минуты не сомневаясь, встали на защиту Родины и отдали жизни за наше мирное будущее. За самоотверженность все трое были награждены орденом Мужества посмертно.

В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие бойцов, сослуживцы, педагоги и студенты.

Рамела Васильева, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Сражаясь за нас, за нашу Родину, погибнув, они вступили в бессмертие. А помнить мы их будем всегда, они всегда будут жить в нашем сердце».

Прозвучали истории о мужестве военнослужащих и слова благодарности матерям и отцам, которые воспитали настоящих мужчин и патриотов своей страны. В дань уважения присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героев минутой молчания.