В Мурманском технологическом колледже есть «Парта Героя, посвящённая Михаилу Григорьевичу Орешете
Воспоминания о выдающемся краеведе для преподавателей и студентов стали неотъемлемой страницей истории Заполярья.
Михаил Григорьевич Орешета - член Союза писателей. С 1975 года он занимался изучением истории Кольского края и организовывал поисковые военно-патриотические экспедиции. Михаил Григорьевич - инициатор установления множества памятных обелисков. Более 40 лет он по крупицам восстанавливал военную летопись Заполярья.
Взаимодействие историка-краеведа со студентами колледжа началось в 2018 году с проекта «Никогда снова», посвящённому событиям Второй мировой войны.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
