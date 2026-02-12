В Мурманском технологическом колледже есть «Парта Героя, посвящённая Михаилу Григорьевичу Орешете

Воспоминания о выдающемся краеведе для преподавателей и студентов стали неотъемлемой страницей истории Заполярья.

Михаил Григорьевич Орешета - член Союза писателей. С 1975 года он занимался изучением истории Кольского края и организовывал поисковые военно-патриотические экспедиции. Михаил Григорьевич - инициатор установления множества памятных обелисков. Более 40 лет он по крупицам восстанавливал военную летопись Заполярья.

Взаимодействие историка-краеведа со студентами колледжа началось в 2018 году с проекта «Никогда снова», посвящённому событиям Второй мировой войны.