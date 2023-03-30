В Мурманском технологическом колледже сервиса прошла ярмарка вакансий в сфере туризма и гостеприимства

На одной площадке встретились студенты и предприниматели, чтобы познакомиться и рассказать о себе.

Рассказывать о природе Кольского Заполярья можно долго, но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Туризм в нашей области активно развивается, что способствует увеличению потребности в новых кадрах. Предприниматели и студенты встретились на ярмарке вакансий в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня наши предприниматели уже формируют то гостеприимство, которое в регионе есть, но им не хватает сил, у них не хватает времени. У них очень много работы, потому что много туристов, поэтому нужны новые люди».

На ярмарке работали отельеры, рестораторы и туроператоры готовы предложить студентам практику и трудоустройство. Самые актуальные вакансии – это гиды, официанты, горничные. Возможно, что кто–то может стать и управленцем. Как, например, Владислава Шайдуллина. Девушка работает заместителем директора по туризму, хотя закончила вуз летом прошлого года. Сейчас вспоминает, как начинала свой путь, будучи еёщ студенткой.

Владислава Шайдуллина, заместитель директора по туризму туристической компании: «К нам приходили представители комитета по туризму, но это была не совсем ярмарка. Они рассказывали и агитировали за то, что в регионе нужно работать, нужно оставаться работать. И мы захотели пойти на практику именно туда. Шесть недель мы проходили практику - и теоретическую, и практическую подготовку, после этого нам поступали предложения уже от работодателей о том, чтобы пойти к ним после университета работать».

В Мурманской области открывают новые отели, кемпинги, туристические маршруты и каждый студент может заявить о себе, а где-то и вовсе самостоятельно напроситься на практику.

Иван Дмитриев, руководитель туристической компании: «Я собираю сильную команду, поэтому сегодня надеюсь, что кого-то заинтересует наше предложение. Нужен менеджер по продажам, менеджер по туризму. Для меня самое главное, чтобы у людей было желание, я 15 лет уже в туризме, поэтому я их всему научу».

Роман Капица, основатель и руководитель туристической компании: «Нам сейчас нужны талантливые, яркие, красивые гиды, которые любят то место, где они живут».

А если любят, значит преподнесут гостю регион так, что ему захочется вернуться, а это главный принцип в сфере туризма.