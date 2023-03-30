В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населенияОтчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.23 19:30

В Мурманском технологическом колледже сервиса прошла ярмарка вакансий в сфере туризма и гостеприимства

На одной площадке встретились студенты и предприниматели, чтобы познакомиться и рассказать о себе.

Рассказывать о природе Кольского Заполярья можно долго, но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Туризм в нашей области активно развивается, что способствует увеличению потребности в новых кадрах. Предприниматели и студенты встретились на ярмарке вакансий в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня наши предприниматели уже формируют то гостеприимство, которое в регионе есть, но им не хватает сил, у них не хватает времени. У них очень много работы, потому что много туристов, поэтому нужны новые люди».

На ярмарке работали отельеры, рестораторы и туроператоры готовы предложить студентам практику и трудоустройство. Самые актуальные вакансии – это гиды, официанты, горничные. Возможно, что кто–то может стать и управленцем. Как, например, Владислава Шайдуллина. Девушка работает заместителем директора по туризму, хотя закончила вуз летом прошлого года. Сейчас вспоминает, как начинала свой путь, будучи еёщ студенткой.

Владислава Шайдуллина, заместитель директора по туризму туристической компании: «К нам приходили представители комитета по туризму, но это была не совсем ярмарка. Они рассказывали и агитировали за то, что в регионе нужно работать, нужно оставаться работать. И мы захотели пойти на практику именно туда. Шесть недель мы проходили практику - и теоретическую, и практическую подготовку, после этого нам поступали предложения уже от работодателей о том, чтобы пойти к ним после университета работать».

В Мурманской области открывают новые отели, кемпинги, туристические маршруты и каждый студент может заявить о себе, а где-то и вовсе самостоятельно напроситься на практику.

Иван Дмитриев, руководитель туристической компании: «Я собираю сильную команду, поэтому сегодня надеюсь, что кого-то заинтересует наше предложение. Нужен менеджер по продажам, менеджер по туризму. Для меня самое главное, чтобы у людей было желание, я 15 лет уже в туризме, поэтому я их всему научу».

Роман Капица, основатель и руководитель туристической компании: «Нам сейчас нужны талантливые, яркие, красивые гиды, которые любят то место, где они живут».

А если любят, значит преподнесут гостю регион так, что ему захочется вернуться, а это главный принцип в сфере туризма.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар укрепился почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика