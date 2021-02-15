В мурманском тире состоялся региональный чемпионат «Юный стрелок»

На ежегодные региональные соревнования «Юный стрелок» съезжаются ребята из разных уголков нашей области. В турнире участвуют представители военно-патриотических клубов в возрасте от 12 до 17 лет.

Сергей Тян, директор Детско-юношеской Спортивной школы №17 города Мурманска: «Это воспитанники военно-патриотических клубов, которые у нас находятся в Мурманской области. Они проходят отбор на своём этапе с пневматических винтовок, сюда приезжают, стреляют с мелкокалиберного оружия».

Тигран уже 9 лет увлекается стрельбой. Он изучает историю оружия и учится им владеть. Как настоящий мужчина, он должен уметь в случае беды защищать свою Родину.

Тигран, участник соревнований: «Мне особенно нравится стрелять из пистолета, потому что я хочу стать мужчиной. Мой отец был военным, мой дедушка был военным, мой прадед тоже был военным. И я в будущем хочу продолжить династию».

Военный комиссариат области совместно с региональным ДОСААФ занимается не только патриотическим воспитанием молодёжи, но и помогает в тренировках будущих призывников.

Олег Хамов, военный комиссар Мурманской области: «Кто-то из них уже в военном комиссариате поставлен на первоначальную постановку на воинский учёт, а кто-то будет поставлен в следующем году. Это все будущие защитники нашего Отечества, это будущие призывники».

В рамках соревнований ДОСААФа орденом «За заслуги» третьей степени был награждён и военный комиссар Мурманской области Олег Хамов.

Арсений Филиппов, и.о. председателя ДОСААФ России по Мурманской области: «С ним очень тесно взаимодействуем, как и со всем комиссариатом. Огромная работы была проделана в прошлом году по подготовке молодёжи допризывной службы в армии. Как все знают, мы готовим водителей категорий C, D, E для Вооруженных сил страны».

Участники соревнований состязались в двух дисциплинах – стрельба лежа с мелкокалиберной винтовки на 50 метров и стоя с мелкокалиберного пистолета с 25-метрового расстоянии. Лучшие стрелки - победители турнира получали заслуженные медали и дипломы.