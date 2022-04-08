В Мурманском учебном центре «Лапландия» в рамках конкурса «Сердце отдаю детям» прошла открытая дискуссия по актуальным вопросам развития сферы дополнительного образования детей

Чему лучше обучать и как правильно воспитывать, а также доступность дополнительного образования для детей в трудной жизненной ситуации и для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Такие темы обсудили участники открытой дискуссии «Педагогическая риторика». Это завершающее испытание в программе профессионального конкурса «Сердце отдаю детям».

Ольга Масленникова, член жюри конкурса «Сердце отдаю детям»: «Конкурс потрясающий, потому что именно на этом конкурсе мы можем увидеть лучшие педагогические кадры. И даже лучшие педагогические кадры не только региона, но и страны. Поэтому все участники, которые представляют своё педагогическое сообщество, безусловно, самые профессиональные, самые лучшие. И самое главное, что каждый из членов жюри готов отдать ребёнка тем педагогам, которые пришли сегодня на конкурс».

Дети с ограниченными возможностями здоровья очень талантливы, главное, способствовать развитию их умений, уверены педагоги. Специалисты считают, что особенных детей должны принимать как можно больше сфер дополнительного образования, относиться к ним спокойно и доброжелательно, а также помогать в обучении.

Лариса Зимина, участница конкурса «Сердце отдаю детям»: «В первую очередь, ритмически развивать их, чтобы они чувствовали движение мелодии, чтобы они могли сами спеть, что-то сыграть, что-то простучать. Они с таким энтузиазмом к этому приходят, что у них глазки горят, они счастливые и это им нравится».

За дискуссионным столом обсуждали и главные задачи педагога – это развитие, внедрение новых технологий, методик в обучение детей. Находить подход к каждому ребёнку и заинтересовывать его. Дополнительное образование становиться доступнее и интереснее, чтобы воспитывать будущее поколение творческим и разносторонним.

Оксана Колобова, участница конкурса «Сердце отдаю детям»: «Хочу сказать, что дополнительное образование сейчас модернизируется. Сейчас сфера образовательных услуг предоставляет множество программ. Каждый родитель может открыть навигатор и посмотреть в той или иной образовательной организации, какие они предоставляют программы. И уже выбрать ту направленность, ту программу, которая наиболее подходит ребёнку».

«Сердце отдаю детям» организован при поддержке центра дополнительного образования «Лапландия». Участники отмечают высокий уровень конкурса и считают такие испытания хорошим подспорьем в развитии педагогического сообщества.