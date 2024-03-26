В Мурманском выставочном зале открыли выставку творческих работ коллектива «Художественная роспись» Дома ремёсел

Здесь можно увидеть работы по дереву, коже и даже продуктам.

В выставочном зале Мурманска открыли экспозицию творческих работ коллектива Дома ремёсел, занимающегося художественной росписью. Участники творческой группы занимаются гжелью, хохломой, городецкой, жостовской и многими другими росписями по самым разнообразным и удивительным предметам. Например, металлу, пластику, дереву, даже коже и пряникам.

Татьяна Трыханкина, председатель клуба «Художественная роспись»: «25 лет назад на базе Дома ремёсел мы создали группу «Художественная роспись», которая занималась изучением русских традиционных росписей. Для начала мы прошли курс по хохломской и городецкой росписи. Получили какие-то навыки, потом решили создать клуб. И уже 25 лет, самим не верится, 25 лет мы этим занимаемся».

В честь этого юбилея организовали выставку, где представлено более 120 работ, выполненных в разных техниках и с разными композиционными мотивами, в числе и северными.

Татьяна Трыханкина, председатель клуба «Художественная роспись»: «Может быть, несведущий человек подумает, ну, что тут такого? Все одинаковые. На самом деле, роспись имеет историю создания, имеет композиционные решение, цветовое решение. Роспись – это целая наука».

В России более 200 видов художественных росписей, каждая из которых требует особого подхода. В клубе «Художественная роспись» Дома ремёсел их изучают и стараются сохранить. Одна из участниц объединения - Лариса Седых с детства брала в руки краски и кисти, но в клуб пришла только в 2016 году.

Лариса Седых, участница клуба «Художественная роспись»: «Я с детства всегда рисовала, мне очень нравилось. И нравилась именно роспись. Начинала, наверное, с хохломы, но ещё не понимала, как это делать. У меня столик был в детстве маленький, я всегда смотрела на него, мне очень нравилось. Я пыталась повторить этот узор. Надо отдать должное маме, я очень много мебели испортила, но она меня не останавливала».

Экспозиция доступна для зрителей в Мурманском выставочном зале на улице Октябрьской, 22.

Здесь экспонаты будут находиться до 24 апреля.