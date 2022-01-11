В Мурманском ЗАГСе завершили косметический ремонт

Обновлены холл первого этажа и залы для проведения церемоний бракосочетания - на втором. Теперь здесь стало ещё светлее и комфортнее.

Согласно планам учреждения, в этом году будут обновлены рабочие кабинеты сотрудников.

Напомним, что на время ремонта регистрацию заключения брака и церемонии проводили в ДК железнодорожников – в здании, где изначально находился мурманский ЗАГС. Теперь, когда все работы завершены, обновленный отдел готов принять мурманчан по прежнему адресу, на проспекте Ленина.