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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.24 19:30

В мурманской Арт-библиотеке открыли творческое пространство по графическому дизайну

Участников курса научат не только создавать красивые изображения, но и переносить их на различные предметы.

В Мурманске дали старт проекту «Курс на творчество», который поможет желающим развить навыки в графическом дизайне, а после, возможно, связать свою жизнь с цифровым творчеством.

Екатерина Замятина, сотрудник Арт-библиотеки, соорганизатор проекта: «Этот проект по большей части практический. Мы учим ребят создавать макеты. Дело в том, что у нас в библиотеке есть очень специфическое оборудование. Самое простое оборудование, которое у нас есть, пресс для создания значков. Есть более сложное – это, например, вышивальные машины, плоттер, термопрессы. Мы можем здесь создавать буквально мерч для чего угодно».

Создание любого бренда начинается с логотипа, а создавать свой – вдвойне приятно, считают участники проекта.

На курсы пришла и Валерия Кван. Несмотря на то, что девушка учится на финансиста, она любит рисовать карандашом на бумаге, а сейчас осваивает цифру.

Валерия Кван, участник проекта: «Я вообще не очень владела какой-либо техникой. Для меня всё, чтобы не рассказывали на курсе, в новинку. Но я уже сделала значок с помощью программы и оборудования».

Несмотря на то, что курс длится всего два месяца, за это время его участники научатся создавать принты для значков, одежды, кружек и самостоятельно переносить их на вещи.

Ольга Макарова, руководитель проекта «Курс на творчество», заведующая отделом творчества и дизайна Арт-библиотеки: «Чтобы понимать, как этот файл должен выглядеть, какие в нём настройки, параметры объекта, для этого нужно углубиться в изучение графических редакторов: векторных, растровых. Но не всем людям это интересно и не все понимают для чего это. Поэтому и появился этот курс, чтобы человек мог самые азы понять и прийти уже самостоятельно с готовым макетом и работать на оборудовании».

Впереди участников курса жду ещё несколько недель плодотворной работы, за время которой ребята должны будут разработать макеты и перенести их на значок, кружку и шопер.

Бесплатные занятия организованы на базе Арт-библиотеки в Мурманске.

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