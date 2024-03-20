В мурманской благотворительной столовой подвели итоги работы за прошлый год

Ежемесячно «Благодельню» посещают около 30 нуждающихся.

Ровно год прошёл с момента открытия в Мурманске социальной столовой «Благодельня», за это время организация успела накормить тысячи нуждающихся северян. И это далеко не все итоги её работы.

Яна Сагитова, заведующая отделением срочного социального обслуживания Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Мы не отказываем никому, потому что мы понимаем, что ситуации бывают разные, потребности у всех людей тоже разные. Мы не смотрим на благосостояние получателя. Если человек просит, значит ему нужно».

Получить бесплатный обед можно по пенсионному или удостоверению инвалида. Также действуют талоны на питание для тех, кто попал в тяжёлые жизненные обстоятельства. Их выдаёт фонд «Добрый Мир», который и учредил столовую, и Комплексный центр социального обслуживания населения.

Алексей Пенкин, глава Фонда «Добрый Мир», учредитель социальной столовой: «За этот год столовая приготовила и раздала, включая улицу, а это посетители и адресная помощь, 61 тысячу порций. Это шесть кубометров супа, 61 тысячу котлет».

Помимо бесплатных обедов в «Благодельне» проводят важные встречи. Например, психологические сеансы, беседы с полицейскими о противодействии мошенникам и многое другое. Здесь собираются семьи и находятся друзья. Например, Елена Темешова любит приходить в столовую с друзьями, чтобы обсудить последние новости.

Елена Темешова, посетитель столовой «Благодельня»: «Мы все друг друга знаем, мы все очень дружны! Мурманск – это такой город, который сплачивает людей».

Многие пенсионеры, которые посещают благотворительную столовую, придерживаются поста, который начался после Масленицы, поэтому для таких посетителей здесь готовят постные блюда и вегетарианские, чтобы все мурманчане смогли насладиться едой по своим предпочтениям.