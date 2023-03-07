В Мурманской детско-юношеской библиотеке губернатор Андрей Чибис встретился с ветеранами педагогического труда

Профессионалы своего дела рассказали истории из своей жизни, а также поделились мнением о современном образовании.

2023 год объявлен Президентом Годом педагога и наставника. По всей стране проходят тематические мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя. В преддверии праздника 8 Марта с ветеранами сферы образования встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Первым делом он, конечно же, поздравил женщин с наступающим Международным женским днём.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Любые вопросы, которые решают мужчины, это делается благодаря вам. И детей вы растите, и карьерных результатов достигаете, детей воспитываете. Огромное вам за это спасибо».

В приятной атмосфере за чашечкой чая люди, посвятившие свою жизнь воспитанию и обучению детей, поделились своими памятными воспоминаниями, а также откровенно рассказали о проблемах и высказали пожелания:

- Мы, конечно, хотим, чтобы побольше было молодых учителей. Мало молодых. Причин много: заработная плата, занятость учителя…

Несмотря на трудности, которые возникали в работе, никто из них не разочаровался в выбранной профессии.

Светлана Хоботова, ветеран педагогического труда: «Я всегда любила детей. В какой-то момент, когда мне было 20 лет, я шла по городу и увидела такое агрессивное проявление в поведении детей. Тогда я сама себе сказала, что буду педагогом для того, чтобы они себя так не вели. С тех пор 38 лет я проработала руководителем театральной студии, где и пыталась учить детей, сеять разумное, доброе, вечное».

Юлия Парфёнцева, ветеран педагогического труда: «Бояться нечего. Главное, быть искренними, доброжелательными, любить детей и постоянно повышать свой профессиональный уровень, потому что, как говорят, любые знания всегда пригодятся. Вот и я говорю, что строгать, пилить - пожалуйста. Физкультуру вести - пожалуйста. Человек должен захотеть быть хорошим учителем, тогда у него всё получится».

В завершении встречи ветераны педагогического труда получили подарки от губернатора.

Опытные специалисты отмечают, что им ценно внимание со стороны власти.