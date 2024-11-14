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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.24 19:30

В Мурманской детской областной больнице нарисовали счастье

Необычную акцию провели участники Единого волонтёрского центра вместе с добровольцами Кольской ВЭС.

Наталья Михайлова не первый раз дарит такие яркие подарки детям. Девушка уже оформляла столовую в школе-интернате в Минькино, а теперь приступила к работе в детской областной больнице в Мурманске.

Наталья Михайлова, художник: «Я пока здесь рисую каждый день. Детишки проходят мимо, улыбаются. Ещё хотела бы сказать, что в основном, как я заметила, взрослые даже больше радуются, чем дети. Я считаю, что все взрослые, это как маленькие дети, поэтому тут такое общее дело мы делаем для всех, потому что здесь лежат не только дети, но и их родители, которые с ними же проводят это время. Они здесь не особо радостные, потому что больница - это дело такое… А им это поднимает настроение».

Разрисовывать стены медучреждения Наталье помогают добровольцы Единого волонтёрского центра во главе с Евгенией Чибис, а также сотрудники Кольской ветроэлектростанции.

Александр Степанов, генеральный директор Кольской ВЭС: «Мы совместно с художницами придумывали некий сюжет, в котором хотели отразить и красоту природы Кольского полуострова, и сделать некий отсыл к тому, чем мы занимаемся - к Кольской ветроэлектростанции, которая является самой большой в мире за Полярным кругом».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Каждый человек может в силу некоторых неприятных обстоятельств стать её посетителем, поэтому она трогает практически каждого нашего жителя. И для детей, чем больше будет радостных стен, чем больше будет радостных моментов, тем больше будет положительных эмоций. Это способствует их настроению, выздоровлению».

Идею о том, что чем больше дети будут радоваться, тем быстрее они пойдут на поправку, поддержала и главный врач детской областной больницы Дарья Пушкарева. Она уверена, что положительные эмоции также влияют на организм, как и медикаменты.

Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Это возможность немножечко отвлечься, вспомнить про то, что за стенами больницы есть жизнь и она прекрасна, природа наша красивая. Чем приятнее обстановка, тем детям будет в этой обстановке радостнее, спокойнее и веселее».

Акция «Мы рисуем счастье» проходит уже в шестой раз. Ранее её проводили в домах-интернатах области, общественных пространствах. Принять участие в проекте может любой желающий, прислав заявку на почту Единого волонтёрского центра.

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