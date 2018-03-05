В Мурманской детской театральной школе открылась выставка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий областного центра

Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую. В Мурманской детской театральной школе состоялось торжественное открытие ещё одной выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий областного центра. На открытии выставки побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В холле детской театральной школы открылась выставка 19-и проектов благоустройства общественных территорий. По мнению горожан, программа «Формирование комфортной городской среды», реализуемая в Мурманске, имеет большой спрос и она необходима для полноценного развития инфраструктуры областного центра:

- Нужно больше мест для семейного отдыха, отдыха на природе.

- В нашем городе очень мало настоящих красивых объектов. А для нашего северного города это просто необходимо, особенно летом.

- Город, в котором мы живём, он с каждым годом хорошеет, преображается. Очень важно, очень значимо для каждого ребёнка, для каждого взрослого, чтобы наш город процветал и дальше.

На открытии выставки также побывали и Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, и Алексей Веллер, депутат Государственной Думы, которые поблагодари всех, кто принимал активное участие в сборе предложений по благоустройству города.

- Ведущий сказал, что Мурманск – город парков, скверов и фонтанов, - отметил в своём выступлении Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но я бы добавил: Мурманск - ещё город хорошо образованных, очень интеллигентных и активных людей.

Приоритетный проект предусматривает обязательное участие самих граждан в выборе мест благоустройства. Всё это делается для того, чтобы мурманчане могли влиять на процесс преображения города.

- Сегодня уже около 30 обновлённых парков и скверов на карте города Мурманска. За эти годы они все полюбились горожанам, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Очень приятно, что этот тренд на сегодняшний день является одним из основных.

Ещё одна выставка с проектами благоустройства общественных территорий открыта в галереи делового центра «Арктика».