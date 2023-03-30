В мурманской Долине Уюта 1 и 2 апреля уже в 49-й раз стартует марафон Праздника Севера свободным и классическим стилями

Для всех желающих поддержать спортсменов будут оборудованы зрительские зоны и, конечно, развлечения, которые помогут согреться и создать хорошее настроение.

Интерактивные зоны начнут свою работу 1 и 2 апреля в 11.00 одновременно со стартом лыжников на 50 и 25 км. Площадки будут находится около крытого хоккейного корта в Долине Уюта.

Северяне и гости города смогут посетить ярмарку мастеров, мастер-класс по рукоделию и попробовать национальную кухню с угощениями из оленины.

Самыми яркими и самобытными занятиями в эти дни станут площадки саамского городка с национальным бытом, где болельщиков ждёт этно-блок с оленями, саамским футболом и другими активностями.

В 11.30 стартует концертная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей, после которой в 14.00 болельщиков приглашают к участию в розыгрыше призов 88-го Праздника Севера.