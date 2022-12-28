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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.22 19:30

В мурманской Долине Уюта появилась уникальная детская площадка «Полянка Полярника»

Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» протестировали детскую горку, впечатления достаточно экстремальные. Как минимум от того, что пока ты на неё забираешься, то возникает чувство страха - очень высоко.

На территории современного пространства расположены горка, которую обнимает большой белый медведь, и арктическая станция с узлом связи на верхнем ярусе, а также разнообразные игровые объекты, преимущественно выполненные из деревянных материалов.

Корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» протестировали детскую горку, впечатления достаточно экстремальные. Как минимум от того, что пока ты на неё забираешься, то возникает чувство страха - очень высоко.

На детской площадке «Полянка Полярника» в Долине Уюта сразу же возникает желание протестировать закрытую горку. Забраться на неё непросто даже взрослому - приходится карабкаться по канатной дороге вверх. Однако впечатления от преодоления препятствий и экстремального спуска дарят незабываемые впечатления. И это только одна из необычных локаций.

На уникальной детской площадке есть специальное переговорное устройство. Через отверстия выполненные в виде снежинок дети могут переговариваться между собой. Это действительно уникально, такого ещё на детских площадках в Мурманске не было.

Разнообразные игровые объекты преимущественно выполнены из деревянных материалов и сделаны так, чтобы юные северяне могли посоревноваться друг с другом.

А ещё из уникального детского оборудования - деревянная мишень, в середине которой есть железная рыбка, по которой можно попасть снежком. На площадке установлен канатный комплекс для детей, что очень важно для их физического развития. Канатная дорога, по которой детишки весело бегают, судя по их радостным возгласам, им очень нравится здесь.

Необычный для Мурманска проект разработан известной дизайнерской студией Артемия Лебедева. Но для детей куда важнее разнообразие и возможность как можно более ярко провести время.

Игнат Войкин, местный житель: «Площадка прикольная».

По проекту благоустройства, территория разделена на две зоны: одна предназначена для дошколят, другая - для детей постарше. К примеру, ученики 24-й прогимназии вместе с преподавательницей заглянули на праздничные огоньки новой площадки.

Валентина Тарасова, педагог Прогимназии №24: «Тут локаций много. Горка, немножко страшновато некоторым, мы второй класс, но горка очень нравится. Нравится лазить по мостику, ёлочки, красивые – нарядные. У всех сразу новогоднее настроение».

Школьники наперебой делились впечатлениями от посещения «Полянки Полярника»:

– Горка мне понравилась! Песочная конструкция и горка.

- Мне очень понравилась горка вот эта.

– Мостик, мостик этот.

- Мне ещё вот эти качели нравятся.

- Мне понравилось этот белый медведь.

Комментарии

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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