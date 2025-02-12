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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.25 19:30

В Мурманской Долине Уюта прошли инклюзивные соревнования для спортсменов с особенностями интеллекта

Специальная Олимпиада – это движение, объединяющее весь мир. Благодаря программе инклюзивного спорта тысячи ребят смогли не только показать свои способности, но и стать полноценной частью общества, социализироваться и завести друзей.

В Мурманской области объединение развивается с 2006 года. В этом году в Специальной Олимпиаде приняли участие около 100 человек со всего региона. В основном это учащиеся коррекционных классов, школ и школ-интернатов из Мурманска, Оленегорска, Кильдинстроя, Пушного и Кандалакшского района.

Возрастных ограничений для этих спортсменов нет. Самому младшему участнику всего 12 лет, а самому старшему - 30. Они будут состязаться в лыжных гонках и беге на снегоступах. Соревнования традиционно начинаются с клятвы движения. Лучшие спортсмены произносят её, чтобы напомнить каждому участнику, что главное не результат, а старания.

Ирина Горохова, председатель территориального отделения Специальной Олимпиады России в Мурманской области: «Как здесь говорили наши спортсмены, замечательную клятву этого движения: «Дай мне победить, если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке».

Особенность таких соревнований состоит ещё и в том, что каждый участник будет отмечен. Так в спортсменах тренируют волю к победе и стараются показать, что даже участие – уже большой шаг в преодолении себя. Однако, это совсем не значит, что ребята занимаются просто так. Многие из них уже завоевали не один титул.

Марат Исмагилов, главный судья соревнований: «Все спортсмены подготовлены. Здесь очень много чемпионов России, международных призёров. Тут все ребята подготовленные».

Для многих участников этих соревнований спорт стал хорошим союзником в социализации. Здесь нет места беспринципному соперничеству. Спортсмены общаются, заводят друзей на соревнованиях в нашем регионе и по всей стране. Перед забегом ребята помогают друг другу: закрепляют снегоступы, поддерживают и заряжают на победу.  

Тунар Эйвазов и Биллолдин Аширов, участники соревнований из Мурманска: «Готовимся, надеваем. Отлично катаемся, хорошо будем бегать».

Степан Степанов, участник соревнований из Оленегорска: «Это очень полезно как нашим детям, так и из других городов. Это очень хорошо, это всем нравится».

Как отмечают сами участники, бег на снегоступах намного сложнее, чем лыжная гонка. И действительно, дисциплина имеет свои особенности. Например, нельзя сходить со своей дорожки или идти обычным шагом.

Спорт в первую очередь учит не останавливаться на достигнутом. Сегодня, кто-то из ребят показал то, в чём хорош, а кто-то попробовал для себя что-то новое.

К слову, многие из участников занимаются и другими видами спорта. Быть отличником везде, конечно, не получится, но главное, как сказано в клятве движения, это быть смелым в своей попытке.

Федор Громов, участник соревнований из Мурманска: «Мы любим, потому что нам это нравится. С детства занимаемся. Спорт – это наша жизнь, потому что мы стремимся к тому, чтобы достичь хороших результатов. Чтобы поехать потом на Россию и стать чемпионами».

Эти состязания отборочные перед Всероссийским этапом. Ребята, показавшие сегодня лучшие результаты, поедут на Специальную Олимпиаду в Казань, где будут представлять Мурманскую область.

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