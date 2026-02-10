В мурманской гимназии №6 готов распахнуть двери «Теплоэнергетический класс»

Будущих специалистов для топливно-энергетического комплекса Заполярья будут готовить уже со школьной скамьи. Стратегическим партнёром учебного заведения выступает компания «Мурманэнергосбыт».

Договор между учебным заведением, компанией «Мурманэнергосбыт», Мурманским арктическим университетом и комитетом по образованию города Мурманска даёт старт созданию уникальных для нашего региона «Теплоэнергетических классов» Уже с 1 сентября они распахнут свои двери не только для учеников 10-11 классов, решивших выбрать технологический профиль, но и для пятиклассников, которые только начинают углубленно изучать точные науки.