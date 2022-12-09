В Мурманской гимназии №6 открыли «Парту Героя»

В торжественной обстановке школьникам показали новое почётное место, на котором изображён портрет Героя Великой Отечественной войны Владимира Щербакова.

Владимир Щербаков был командующим 14-й армией. Он сражался на Карельском фронте и участвовал в обороне Заполярья. Под руководством Щербакова советские войска успешно провели Петсамо-Киркенесскую операцию 1944 года. Владимир Иванович был награждён множеством наград, а теперь в его честь в гимназии №6 торжественно открыли «Парту Героя».

Нина Зубарева, директор гимназии №6: «Это наглядное проявление патриотизма. Это наглядное проявление тех чувств, того уважения к людям, которые стоят на страже, будут стоять и стояли на страже нашей Родины».

Татьяна Ларина, председатель комитета по образованию г. Мурманск: «Все мероприятия, связанные с этим, позволяют нашим ребятам входить в систему патриотического воспитания. Это целый цикл мероприятий, запланированный школами на год».

Парта будет стоять в читальном зале школьной библиотеки. По задумке, именно там будут проводиться патриотические встречи и различные мероприятия. Таким образом, каждый сможет посидеть за «Партой Героя». А первой ученицей, удостоенной этой возможности, стала 10-классница Екатерина Тулинова.

Екатерина Тулинова, ученица гимназии №6: «Я думаю, что для меня честь сидеть за этой партой, потому что это история, это гордость. Для меня это много значит и для всех страны, наверное».

Помимо 6-й гимназии «Парты Героев» в этот день появились ещё в четырех образовательных учреждениях Мурманска.