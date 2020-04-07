В мурманской гимназии №8 откроют инновационный центр технологического образования

Учреждение победило в федеральном конкурсе «Грант для цифровой экономики» и региональном грантовом отборе на реализацию инновационных проектов в системе образования Мурманской области.

Гимназия №8 побеждает в таких конкурсах не впервые. Например, предыдущая субсидия помогла учебному заведению отремонтировать библиотеку. От обычной школьной она здесь действительно значительно отличается. Яркое, комфортное помещение, где можно как почитать, так и поработать за ноутбуком. Кроме того, в библиотеке организована школьная типография. Здесь ученики выпускают свою газету. Новый грант потратят на программу дополнительного образования для школьников. В гимназии планируют сделать центр технологического образования «S.M.A.R.T.».

Ольга Дзюба, директор гимназии №8 г. Мурманска: «Наш проект - центр технологического образования «СМАРТ» - инструмент формирования цифровых компетенций учащихся. Он будет направлен на реализацию пяти модулей. В рамках этих модулей каждый ученик гимназии сможет выбрать либо один, либо несколько внеурочных курсов и заниматься по тому направлению, которое ему более интересно. Включая и робототехнику, и 3D-программирование, и прототипирование, и шахматный клуб. Большой спектр программ внеурочной деятельности будет предложен каждому обучающемуся».