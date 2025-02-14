В Мурманской гимназии №8 прошёл фестиваль лучших практик учреждений дополнительного образования

Сегодня в Мурманской гимназии №8 ребята не сидят за партами. Образовательное учреждение превратилось в увлекательный лабиринт со «станциями». Где-то школьники пели, а где-то учились устанавливать палатку и вязали узлы.

Педагоги дополнительного образования города собрались вместе и устроили для ребят фестиваль кружков. Всего в системе шесть направлений: от естественно-научных до креативных. Например, рисование и дизайн одежды.

Образовательная среда в Мурманске разнообразна, свои «станции» для ребят представили Центры патриотического воспитания, творчества и туризма, а также морского профиля. Событие организовано второй год, в этот раз его формат дал возможность получить новый опыт и школьникам, и педагогам.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «Это и обмен опытом для педагогов …Здесь каждый может попробовать каждое направление на себе».

Ребятам есть из чего выбрать - образовательная среда яркая и креативная, каждый найдёт то, что ему по вкусу.

Фестиваль получился запоминающимся. Ведь не каждый день в родной гимназии удастся примерить гидрокостюм.

Конкурс стартует 17 февраля, педагоги в течение двух недель будут демонстрировать своё мастерство и бороться за победу в нескольких номинациях.