В Мурманской гимназии №8 прошёл фестиваль лучших практик учреждений дополнительного образования
Педагоги дополнительного образования города собрались вместе и устроили для ребят фестиваль кружков. Всего в системе шесть направлений: от естественно-научных до креативных. Например, рисование и дизайн одежды.
Образовательная среда в Мурманске разнообразна, свои «станции» для ребят представили Центры патриотического воспитания, творчества и туризма, а также морского профиля. Событие организовано второй год, в этот раз его формат дал возможность получить новый опыт и школьникам, и педагогам.
Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «Это и обмен опытом для педагогов …Здесь каждый может попробовать каждое направление на себе».
Ребятам есть из чего выбрать - образовательная среда яркая и креативная, каждый найдёт то, что ему по вкусу.
Фестиваль получился запоминающимся. Ведь не каждый день в родной гимназии удастся примерить гидрокостюм.
Конкурс стартует 17 февраля, педагоги в течение двух недель будут демонстрировать своё мастерство и бороться за победу в нескольких номинациях.