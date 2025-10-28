В мурманской гимназии №8 провели смотр строя и песни юнармейских отрядов
Марк Мусатян, юнармеец: «Готовились тщательно… Все ребята большой вклад внесли».
Дарья Воздухова, юнармеец: «Мы готовились в нашей школе, отрабатывали все элементы».
Компетентное жюри оценивало команды по строгим критериям.
Сергей Тян, заместитель начальника штаба регионального отделения «ЮНАРМИЯ», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Правильная выправка, дисциплина, строевая ходьба, песня, повороты, чтобы была чёткость синхронность и командиры подавали правильные команды».
По итогам смотра победителем стала команда из Кадетской школы города Мурманска.
Кира Сюлькова, командир команды Кадетской школы Мурманска: «Мы очень рады, что заняли первое место. Мы очень готовились, где-то переживали. Мы рады здесь каждый год выступать».
Кубок для победителей – это не главный приз, а возможность участвовать в военном параде 9 мая, который будет посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.