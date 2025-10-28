В мурманской гимназии №8 провели смотр строя и песни юнармейских отрядов

В 8-й гимназии организовали традиционный городской смотр строя и песни школьных отрядов «Юнармии». Юноши и девушки продемонстрировали навыки строевой подготовки, исполнительность и собранность, а командиры - умение чётко отдавать команды. Отряды маршировали по залу, исполняя строевые песни.

Марк Мусатян, юнармеец: «Готовились тщательно… Все ребята большой вклад внесли».

Дарья Воздухова, юнармеец: «Мы готовились в нашей школе, отрабатывали все элементы».

Компетентное жюри оценивало команды по строгим критериям.

Сергей Тян, заместитель начальника штаба регионального отделения «ЮНАРМИЯ», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Правильная выправка, дисциплина, строевая ходьба, песня, повороты, чтобы была чёткость синхронность и командиры подавали правильные команды».

По итогам смотра победителем стала команда из Кадетской школы города Мурманска.

Кира Сюлькова, командир команды Кадетской школы Мурманска: «Мы очень рады, что заняли первое место. Мы очень готовились, где-то переживали. Мы рады здесь каждый год выступать».

Кубок для победителей – это не главный приз, а возможность участвовать в военном параде 9 мая, который будет посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.