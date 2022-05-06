В Мурманской государственной областной научной библиотеке состоялся кинопоказ короткометражных фильмов, приуроченных к Дню Победы

В преддверии Дня Победы в научной библиотеке состоялся показ фильмов о войне «Нереида-дети войны», «Снег» и «Капсула времени». Последний, например, подходит и для семейного просмотра.

Екатерина Мавлютова, режиссёр, специалист библиотеки: «Этот фильм об истории мальчика. Можно сказать, что это семейный фильм. История мальчика, который попал в интересную ситуацию, военную, как бы это не удивительно звучало. Фильм был снят в рамках учебы киношколы «Печенга фильм», режиссёр Анна Цедрик, она написала сценарий, я второй режиссёр».

По сюжету – подросток поссорился со своими друзьями и теряется тундре. Наступает на капсулу и попадает в прошлое. В 1941 год, прямо в очаг войны, где сражался его прадед. Он как будто во сне переживает все сложности, возвращается назад. Фильм учувствовал на международном фестивале «Тромсе» в программе короткого метра под названием «Фильмы с Севера».

Светлана Солдатова, директор Продюсерского центра кинофестиваля «Северный характер»: «Нам важно показать, что это снято здесь, что это никакой-то мировой блокбастер, который снят неизвестно где, в каких-то павильонах. Это снято здесь. На нашем ягеле, на наших сопках, в наших локациях каких-то. Нам это важно показать, что здесь снимают большое кино, потому что в дальнейшем мы планируем проекты, связанные с обучением в киношколе».

Фильм держит в напряжении до самого конца и вызывает разные чувства. Впечатлениями поделились школьники, главные зрители этого кинопоказа.

Владислав Гнушевский, учащийся 9 «Б» класса гимназии №6 г. Мурманска: «Фильм грустный немножко, задушу тронул. Со смыслом, про Великую Отечественную войну. Многие не ценят своих родных, а потом уже поздно бывает».

Кино самое эмоциональное из всех искусств, которое даёт возможность погрузиться в военную эпоху и воспринимать праздник 9 Мая, как один из самых главных в нашей стране. Организаторы проекта так же отмечают, что они бы хотели, чтобы дети заинтересовались кинотворчеством и понимали, что в Мурманске можно снимать фильмы, развиваться и реализовывать себя.