В Мурманской исправительной колонии строго режима провели конкурс «Православный чтец»

В нём приняли участие осуждённые из православных приходов.

Творческое состязание проходит уже в десятый раз. На этот раз конкурс проходил в воскресной школе, где обычно отбывающие наказание проводят время за чтением священных книг и беседой со служителями. Организаторы уверены, что подобные мероприятия несут в себе духовное просвещение и нравственное воспитание осужденных.

Роман Новрузов, иерей, руководитель отдела по тюремному служению Мурманской Мончегорской епархии, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими: «Каждый из тех, кто участвует в конкурсе, помогает священнику в богослужении, которые проходят в колониях. Читают псалтырь, последования».

К конкурсу чтецы готовятся самостоятельно в течение всего года. Однако, на каждом этапе священнослужители готовы оказать им помощь.

Виталий Дубницкий, иерей, клирик Храма всех Святых г. Мурманска, помощник начальника СИЗО-1 по организации работы с верующими: «Когда человек размышляет о вечности, то он всегда делает для себя какие-то выводы и принимает решения - пусть маленькие, но он их принимает на сегодняшний день, на завтрашний, на ближайшую перспективу».

Чтение книг священного писания - неотъемлемый шаг на пути духовного развития и реабилитации осуждённых. Он способствует их возвращению к полноценной жизни в ладу с собой и обществом.

Андрей Конев, иерей, клирик Кольского Благовещенского храма, настоятель храма при ИК-17: «Для ребят, мне кажется, это является такой поддержкой, путеводной звездой, чтобы разобраться со своей жизнью, чтобы стать другими, исправиться. В первую очередь нужно спросить у Господа о том, что Он говорит в священном писании, вместе с батюшками попробовать понять писание. Это будет тем стимулом и направлением, которое человека исправит».

Участников конкурса по очереди приглашают к аналою, у которого они читают выбранный жюри отрывок из священных книг на церковно-славянском языке, стремясь максимально точно следовать правилам Божественной литургии. Служители церкви оценивают внятность провозглашения текстов, распевность, тембр голоса и прочие параметры художественного чтения.

Осуждённые усердно работают над собой, стараясь справиться с грузом греха. А приобретенный духовный опыт даёт им силы изменить свой путь и начать жизнь с чистого листа.

Иван Соболев, осужденный: «В данный момент Господь помогает, осознание пришло, что занимался не тем и губил свою душу, ну, и тело «.

Кирилл Сысолятин, осужденный: «У меня много изменений. С Богом всё можно: и работать, и все остальное делать. Я никуда без Бога, только здесь начинаешь понимать это».

Призёров конкурса награждают дипломами, богослужебными книгами и сладкими призами. А после проводят совместное чаепитие и беседу со священнослужителями.