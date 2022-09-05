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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.22 19:30

В Мурманской кадетской школе появилась парта имени Героя России Сергея Бойко

За время существования проекта в Мурманской области установили 18 парт Героев. Цель проекта - создание условий для формирования у детей и подростов уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, вошедшем в историю Отечества или героем нашего времени.

В кадетской школе установлена парта с именем Героя Российской Федерации, подполковника, заместителя командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота Сергея Бойко. С 24 февраля он принимал участие в специальной военной операцию. В тяжёлом бою занял господствующие высоты в Харьковской области. Успешно руководил обороной позиций. 18 мая подполковник Сергей Бойко лично возглавил сводное подразделение и обеспечил выход из окружения в расположение батальона 27 бойцов.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Он передал, что сейчас, к сожалению, он выполняет свои задачи перед нашей страной. Но он настроен приехать и лично познакомиться со всеми кадетами для того, чтобы из первых уст рассказать об истории, о тех событиях, которые на сегодняшний день происходят».

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