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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.23 19:30

В мурманской «Кофейне №1» каждую неделю проходят шахматные турниры

Это единственная кофейня в Мурманске, на базе которой есть такой увлекательный досуг. И, поверьте, он пользуется спросом!

С сентября прошлого года здесь запустили шахматные встречи для всех желающих.

Анастасия Мухачева, управляющая «Кофейней №1», г. Мурманск: «В субботу можно прийти и поиграть со своими друзьями и знакомыми. А в воскресенье мы уже проводим шахматные турниры. В 12.00 у нас проходят детские турниры, а в 14.30 у нас взрослые проходят».

Всё не так сложно, как может показаться, уверяют представители кофейни. Да и призовой фонд подстёгивает интерес!

Анастасия Мухачева, управляющая «Кофейней №1», г. Мурманск: «Вход и участие у нас бесплатные. По воскресеньям, когда мы проводим шахматные турниры, мы разыгрываем сертификаты в сеть наших кофеен».

Вот и в это воскресенье в «Кофейне №1» состоялся традиционный турнир по шахматам, в котором приняли участие 10 человек.  По словам главного судьи встречи. Такие турниры – хорошая возможность для шахматистов держать себя в спортивной форме и получить необходимый игровой опыт.

Роман Огарков, главный судья турнира: «Была борьба. Ребята бескомпромиссно боролись, старались. Это радует. Когда ребёнок старается – это всегда хорошо. Значит, будет результат».

После таких турниров никто не уходит без ярких эмоций и новых игровых фишек.

Евгений Головко, участник турнира, 3-е место: «Было всё очень интересно. Думать было тяжело. Соперники были тяжёлые».

Победителем турнира стал известный в шахматных кругах Владимир Шананин. Говорит, что сам играет редко, обычно выступает в роли судьи. Призовое место стало для него приятным бонусом.

Владимир Шананин, участник турнира, 1-е место: «Сам турнир получился очень хороший. Наверное, половина игроков были очень крепкие: тяжело было с ними побороться. Чернышёв Кирилл стал для меня открытием, потому что я его первый раз вижу. И получилось так, что в последнем туре мы с ним играли за первое место. Головко Евгений – гость Североморска, очень плотный мальчик. Удалось победить. И Петров Анатолий - наша мурманская звезда».

В то время пока шахматисты сидят за досками, их болельщики – родители, коллеги или друзья, могут заказать вкусный напиток с десертом. Выбор большой.  

Ксения Жижина, старший бариста сети «Кофеен №1»: «У нас есть и сытная выпечка. Это сэндвичи, сосиски в тесте. Есть сладкая выпечка для детей - пончики, чизкейки, печеньки разные, батончики. Очень любят у нас дети покупать шоколадки «BabyFox», очень популярные. Есть и фирменные напитки разные, плюс каждый сезон мы разрабатываем новое меню».

Всю подробную информацию про шахматные встречи и новости меню можно найти в группе кофейни в социальной сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/kofeinya_1   / https://vk.com/kofeinya_1?w=wall-181124703_839  . Посетить филиал кофейни на проспекте Героев-североморцев, 4 можно с 10 до 22 часов, а на проспекте Ленина, 48 - с 8 утра до 22 часов. 

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