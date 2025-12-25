В мурманской колонии №17 провели традиционную выставку продукции, которую производят в учреждениях регионального УФСИН России

На встречу пригласили представителей власти и бизнеса, которые заинтересованы в приобретении качественных изделий. Они не только увидели готовую продукцию, но и узнали, как её производят.

Тимур Халитов находится в 17-й колонии уже 5 лет. Раньше он работал системным администратором, но в стенах исправительного учреждения освоил новую профессию. Обучившись в профучилище, молодой человек занялся пошивом одежды и вещей.

Тимур Халитов, осуждённый ИК-17: «Эта работа и творческая».

В полезности этого навыка уверен и осужденный Глеб, отбывающий срок за распространение наркотиков. Для него шитье также стало новым ремеслом, которое помогает с пользой отбывать наказание не теряя навыки общения и любовь к труду.

Глеб Кудряшов, осуждённый ИК-17: «В целом, любая смена деятельности идёт на пользу, так как развиваешь свои навыки и знания».

Всего в 17-й исправительной колонии на данный момент трудоустроены около 200 человек. Их труд не только приносит пользу обществу. Осужденные получают зарплату, которую они направляют в счёт погашений алиментов и на возмещение ущерба потерпевшим от совершенных преступлений. А ещё для них это способ адаптации, подготовка к освобождению.

Юрий Козлов, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «Осуждённые готовятся к выходу на свободу».

В рамках выставки продукции, производимой в исправительной колонии, гости посетили раскройный и швейный цеха, увидели вязальный цех по производству рыболовных сетей, а ещё ознакомились с ассортиментом продукции, выпускаемой на современном специализированном оборудовании.