В Мурманской коррекционной школе № 1 состоялся плановый мониторинг создания доступной среды

В ходе проверки активисты и координаторы партийных проектов «Новая школа» и «Единая страна - доступная среда» сошлись во мнении, что учреждение в своём роде уникально, однако, поработать ещё есть над чем.

Напомним, в 2006 году на базе Мурманской коррекционной школы № 1 был создан Центр обучения для детей с ментальными расстройствами. Учреждение стало одним из первых в России. На настоящее время в школе более 200 учеников, большинство получают образование в общем здании школы на улице Калинина, 36. Но те, кто не способен передвигаться самостоятельно, кому необходим постоянный присмотр, посещают специально оснащенный центр, который работает по индивидуальным программам.

- Образовательная среда должна быть в принципе доступна, - говорит Светлана Павлова, директор Мурманской коррекционной школы № 1. - Это должны быть доступные к пониманию образовательные программы, это должна быть доступная к пониманию система преподнесения этого материала.

Основная цель учеников – получение не академических знаний, а социализация, базовая школьная программа и коррекция поведения, чтобы научится жить в современном обществе. В этом им помогают квалифицированные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи и другие специалисты.

- На региональном уровне очень много делается профильным министерством для того, чтобы своевременно оказывалась помощь не только психологического уровня, а в некоторой степени, могу отметить, что здесь уже есть задатки начала реабилитации. Здесь есть возможность развития адаптивного спорта, - отмечает Татьяна Кусайко, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член комитета по социальной политике.

И в то же время в нашем регионе, как и во всем мире, имеются проблемы с ранней диагностикой заболеваний этого типа. Родители, основываясь на заключениях врачей, зачастую только детсадовском возрасте начинают активное лечение недуга у своих детей.

- Всё это должно быть раньше и, соответственно, больше будет пользы для детей, они будут более здоровыми, - отметила Лариса Круглова, член регионального общественного совета партийного проекта «Новая школа».

Педагоги центра дифференцированного образования успешно обучают ребят с различными расстройствам, а накопленный опыт позволил открыть ресурсный центр по сопровождению семей, воспитывающих малышей с особыми потребностями.