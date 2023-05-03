В Мурманской коррекционной школе №1 прошло мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В первом квартале 2023 года в Мурманске увеличилось количество ДТП с участием детей. Большинство из них произошло на пешеходных переходах

В целях профилактики сотрудники ГИБДД провели акцию под девизом «Водитель будь бдителен», а к участию привлекли ребят одной из мурманских школ.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по г. Мурманску: «Это очень важное мероприятие, потому что оно направлено на то, чтобы сохранить будущее и здоровье наших детей. Дорога – это место, которое может угрожать жизни и здоровью ребёнка или гражданина».

Но как сделать так, чтобы младшие школьники на зубок выучили простые правила? Нужно преподать их в игровом формате, например, как в этом случае, попросить раскрасить картинку с автомобилем автоинспекторов в подходящие цвета. Именно эти рисунки дети будут выручать во время практической части занятия.

Практику можно считать самой интересной частью. Ведь ребята вместе с инспекторами останавливают автолюбителей и вручают им подготовленные рисунки. Тем самым, напоминая о необходимости соблюдения правил, а главное, призывая к бдительности на пешеходных переходах».

Автоинспекторы напоминают родителям, что школьников лучше одевать в яркую одежду, она заметнее водителям особенно в тёмное время. На надо забывать и про светоотражающие элементы.