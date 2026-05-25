В Мурманской области 1 июня стартует основной период государственной итоговой аттестации

Их сдадут 11 тысяч школьников. Основной период ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, а основного государственного экзамена – со 2 июня по 6 июля.

Для проведения единого госэкзамена будут работать 28 пунктов в 17 муниципалитетах, для девятиклассников подготовлено 63 пункта проведения, в том числе семь – на дому.

Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами и сертифицированными средствами подавления мобильной связи.

Для участия в экзаменах зарегистрированы более 8 тысяч девятиклассников. ЕГЭ будут сдавать более 3 тысяч человек. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата необходимо сдать русский язык и математику, а также предметы по выбору для поступления в вузы. Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в школе, сдают четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.