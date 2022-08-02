В Мурманской области 250 человек приняли участие в акциях по благоустройству родников в рамках масштабного проекта «От родника до океана»

За два месяца совместной работы были очищены и благоустроены территории 10 самых популярных родников Кольского полуострова – от Мурманска до Умбы. В ходе акций вывезено несколько сотен мешков мусора, а на ряде локаций силами волонтёров обустроены места для отдыха, обновлены дорожки, лестницы и беседки.

Об этом сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

За два месяца совместной работы были очищены и благоустроены территории 10 самых популярных родников Кольского полуострова – от Мурманска до Умбы. В ходе акций вывезено несколько сотен мешков мусора, а на ряде локаций силами волонтёров обустроены места для отдыха, обновлены дорожки, лестницы и беседки.

На каждой точке, где проводилась акция, сотрудники Кольского научного центра РАН взяли пробы воды и образцы растений, чтобы исследовать их на предмет содержания тяжёлых элементов и токсичных веществ. Результаты исследований публикуются в специальном разделе, который появился в рамках проекта на сайте Кольского научного центра.