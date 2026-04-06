В Мурманской области 7 апреля отметят День беременных

Для региона это уже третье подобное мероприятие, которое с каждым годом приобретает всё более широкий спектр активностей.

В программу включены лекции, мастер-классы, беседы с экспертами и обсуждения вопросов партнёрских родов, роли семьи и старшего поколения в воспитании детей. Основные площадки, где проведут мероприятия, — пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» и центр «Молодая Арктика».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приглашаем будущих и уже состоявшихся мам, пап, бабушек и дедушек провести этот день с пользой. В рамках программы можно будет обсудить, как меняется жизнь женщины и семьи с появлением ребёнка, получить рекомендации по уходу за младенцем, узнать о мерах поддержки и оформлении документов, а также о том, как сохранять активность во время беременности. Отдельное внимание уделим роли отца — важно, чтобы папа был полноценным участником воспитания и много других вопросов».

Губернатор отметил, что благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе, в родильных домах Мурманской области возобновилась возможность партнёрских родов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Многие ждали этого решения. Теперь будущие отцы смогут присутствовать при рождении ребёнка, поддержать женщину и разделить с ней этот важный момент».

Напомним, сегодня в Мурманской области действует более 30 мер поддержки в рамках губернаторской программы «На Севере — малыш». Среди них — «Зарплата мамы», «Сертификат молодожёнов», «Родовая сумка», «Подарок новорождённому».