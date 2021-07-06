В Мурманской области активно идёт вакцинация

268 новый случай заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+136), в Североморске и Кандалакшском районе (+18), в Оленегорске (+17), а в Кольском районе (+16).

В последнее время более 800 человек привились от коронавируса в Заполярье. Три мобильных пункта для вакцинации работают в областном центре. Выездные бригады разместились в помещениях крупных торговых центров. В 20 муниципалитетах на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, работает 29 прививочных бригад. Они обслуживают население по записи.