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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.23 19:30

В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России

На пунктах работают опытные волонтёры. По времени сбор подписи занимает меньше двух минут, но при себе необходимо иметь оригинал паспорта.

По всей стране начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента. В нашем регионе северяне также могут сделать свой выбор.

В России выборы президента состоятся в марте будущего года. С 15 по 17 марта 2024 года жители нашей страны будут голосовать, их решение повлияет на будущее не только России. И хоть до этого момента ещё несколько месяцев, уже сейчас стартовала подготовительная работа. На данный момент идёт выдвижение кандидатов от партий, а самовыдвиженцы уже собирают подписи в свою поддержку.

Например, в Мурманской области уже началась подписная кампания Владимира Путина. 

Святослав Ширвель, волонтёр: «Подобные пункты открыты практически во всех муниципалитетах Мурманской области. Работают они с 23 декабря. По будням мы работаем с 12 до 20 часов, по праздникам и выходным дням - с 12 до 16 часов, четыре часа в день будем работать. Работают по два волонтёра, которые предлагают всем желающим отдать голос, поддержать нашего кандидата Владимира Владимировича Путина на выдвижение его кандидатуры на выборы в президенты».

На пунктах работают опытные волонтёры. По времени сбор подписи занимает меньше двух минут, но при себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Екатерина Козырева, волонтёр: «Процесс трудный только в том плане, что приходится очень строго контролировать, чтобы люди во время внесения записей в бланк не выходили за рамки таблицы, а то лист может быть забракован. Но подписи всё равно остаются в резерве. Люди вносят своей рукой фамилию, имя и отчество, потом мы заполняем по паспорту год рождения, прописка, серия и номер паспорта. Дату и подпись человек ставит самостоятельно».

По словам волонтёров, северяне активно проявляют свою гражданскую позицию и интересуются выборами. Подписная компания продлится до конца января.

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