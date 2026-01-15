В Мурманской области активно развивается строительство жилья и важно не снижать набранный темп

С таким посылом губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание, посвящённое ходу реализации строительных проектов в регионе.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул важность строительной отрасли для социально-экономического развития Заполярья. По итогам прошлого года достигнуты высокие результаты, создающие прочный фундамент для дальнейшей работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно темп не уронить, с одной стороны, потому что большое количество объектов в стройке находится. И заделов, которые мы сделали в том числе в объекты 2027 года. Давайте предметно пройдём по этом объектам, в том числе по проблемам, которые есть».

Как прозвучало на совещании, в 2025 году была открыта первая за 30 лет построенная школа в Мурманске — это современный Губернаторский лицей. Также возведён Центр культурного развития, фиджитал-центр и первый в России Духовный реабилитационно-спортивный центр, построен бассейн в Североморске и хоккейные арены в Мончегорске и Заполярном. А ещё реконструирован культурный центр «Большевик» в Кировске и краеведческий музей в областном центре. Уже завершены основные работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». В этом году в нём откроют Центр научно-технологического творчества. Это будет первый проект такого рода в стране. Также продолжаются работы по капитальному ремонту больницы в Североморске.