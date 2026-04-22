В Мурманской области активно реализуют проект «Работа рядом»

К середине апреля участниками временных общественно полезных работ стали 1095 человек. Для них создано почти 2,5 тысячи рабочих мест.

Среди трудоустроенных почти 800 человек — это молодёжь, которая в свободное от учёбы время занимается благоустройством и помогает сотрудникам в различных учреждениях.

Кроме того, с начала года к работам подключились более 140 безработных взрослых граждан и более 60 пенсионеров. Возможностью совместить учебу с подработкой воспользовались более 90 студентов.

Среди тех, кому помогла временная занятость, почти 50 человек — члены семей участников СВО. В основном это подростки, решившие внести свой вклад в общее дело и получить первый трудовой опыт.

Реализация губернаторского проекта «Работа рядом» продолжается во всех муниципалитетах Заполярья.