В Мурманской области активно ведутся работы по капитальному ремонту домов

За короткий летний период специалистам предстоит обновить кровли и фасады зданий.

Дома по улице Коминтерна этим летом дождались капитального ремонта. Таких серьёзных работ здесь не проводилось очень давно, признается подрядчик, который занимается обновлением двух объектов. Материалов и рабочих рук хватает, чтобы выполнить большой объём работ. Хотя без трудностей не обходится.

Руслан Хижняк, подрядчик: «Сложность техническая. Проезд здесь очень сильно затруднён. Можно сказать, что только один въезд во дворы. Дома у меня там крайние и постоянно машины проезжают и не огородить территорию».

Всего в этом году в Мурманске Фондом капремонта должны быть обновлены 24 дома. Там буду проведены ремонты крыш и фасадов. Причём, в некоторых работы проходят по новой технологии.

Фёдор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»: «Мы убрали лишние слои, которые отличались от других. Мы пришли к однородности слоев. Мы убрали полимерную сетку на фасаде для того, чтобы слои между собой с большей адгезией принимались, и не случалось гарантийных случаев, как в предыдущие годы. Где-то отваливалась штукатурка, шпаклевка. В общем, чтобы дефектов у нас было меньше».

Также начались работы по ремонту кровли в доме по улице Папанина, 23. А совсем скоро рабочие приступят и к обновлению фасада. Отметим, что данный ремонт жильцы ждали очень давно.

Фёдор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»: «По многочисленным жалобам он был обследован специалистами Фонда капитального ремонта в марте этого года. В апреле комиссией при Министерстве строительства Мурманской области дом был рассмотрен и включён в краткосрочный план на этот год».

Все работы по капитальному ремонту фасадов, должны быть завершены до конца сентября, а кровли отремонтируют до октября месяца.

Обновят и три объекта, ремонт которых был запланирован на 2020 год, – это один дом в Мурманске и два в Кировске.